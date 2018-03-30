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США мають намір перевіряти сторінки у соцмережах усіх претендентів на візи

США мають намір перевіряти сторінки у соцмережах усіх претендентів на візи

Київ • УНН

 • 9919 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Державний департамент Сполучених Штатів хоче отримувати інформацію про імена користувачів у соцмережах від всіх прохачів американської візи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Associated Press.

“Держдеп збирається вимагати від усіх претендентів на візу США подавати свої імена в соціальних медіа, попередні електронні адреси та номери телефонів, значно розширивши кількість відмов адміністрації Трампа потенційним мігрантам і відвідувачам країни”, — зазначає видання AP.

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“Нові правила будуть застосовуватися до практично всіх претендентів на імміграційні та неімміграційні візи. За оцінками департаменту, згідно з документами це вплине на 710 тисяч заявників на імміграційну візу і на 14 мільйонів неімміграційних візових заявників, у тому числі тих, хто хоче приїхати до США для ведення бізнесу або навчання”, — пише агентство.

Якщо ці вимоги буде прийнято, то в заявках на візи буде міститися список соцмереж і вимоги надати усі свої імена в цих соціальних мережах за останні п’ять років. Заявники зможуть додати інформацію про свої сторінки у тих соцмережах, які будуть відсутні в списку.

Крім історії у соціальних медіа, заявників попросять надати електронні адреси, номери телефонів, статуси про поїздки та депортації за останні п’ять років. Також у заяві буде питання про те, чи були задіяні члени сім’ї заявника в терористичній діяльності. Тільки претенденти на окремі типи дипломатичних та офіційних віз зможуть уникнути цих вимог.

Слід зазначити, що раніше дані про сторінки в соцмережах, електронну пошту та номери телефонів вимагали від тих заявників, яких вибрали для додаткової проверкі. Наприклад, це стосується тих людей, які подорожували по територіях, контрольованих терористичними організаціями. Щорічно в цій категорії налічується близько 65 тисяч осіб.

Нагадаємо, за президентства Дональда Трампа США прийняли 29022 біженця, що є найнижчим показником за останні 15 років. Про це повідомила в середу газета USA Today, посилаючись на дані Держдепартаменту.

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