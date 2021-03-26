Справа ПВК: суд арештував "позаштатного агента НАБУ" Шевченка
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Печерський районний суд Києва відправив під варту з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн Євгена Шевченка, який відомий широкому загалу як “позаштатний агент НАБУ”. Він є підозрюваним у “справі ПВК” разом з колишнім народним депутатом України Семеном Семенченком. Про це журналісту УНН розповів його адвокат Тарас Безпалий.
Цитата
"Обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 5 млн грн на два місяці“, - розповів адвокат.
Що було раніше
Служба безпеки України викрила та припинила діяльність не передбаченого законодавством воєнізованого збройного формування, так званої “приватної військової компанії”.
За даними пресслужби СБУ, до її складу входили колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як “позаштатний агент НАБУ”.
Нагадаємо, у СБУ заявили, що будуть нові підозри у справі про ПВК Семенченка.