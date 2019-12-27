Справа ексберкутівців: суд оголосив перерву до завтра
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Київський апеляційний суд оголосив перерву до 28 грудня щодо розгляду апеляційних скарг
у справі колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року,
передає кореспондент УНН.
"Оголошується перерва до 10:00 28 грудня",- сказала суддя.
Нагадаємо, адвокат потерпілих у справі колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут” Олена Сторожук заявила про відвід головуючої судді Київського апеляційного суду, але їй відмовили у задоволенні клопотання.
Як повідомлялося, Рябошапка замінив групу прокурорів у справі ексберкутівців.
Нагадаємо, Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційних скарг стосовно колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, яких підозрюють у вбивстві активістів Майдану наприкінці лютого 2014 року.
Також, адвокат сімей "Небесної сотні" не виключає зміну запобіжного заходу ексберкутівцям для обміну.
Нагадаємо, 19 грудня Святошинський районний суд Києва звільнив з-під варти одного з колишніх беркутівців, обвинувачених у масовому вбивстві активістів Майдану 20 лютого 2014 року, Олександра Марінченка.
Також, суд продовжив тримання під вартою для колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна та Олега Янішевського до 16 лютого 2020 року.
Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва пом’якшив запобіжний захід Тамтурі.
П’ятьох колишніх “беркутівців” — Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Сергія Тамтуру, Олександра Марінченка та Олега Янішевського — обвинувачують у вбивствах та інших злочинах, що 20 лютого 2014 року призвели до загибелі 49 людей на вулиці Інститутській у центрі Києва.