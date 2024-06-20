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Споживання енергії Китаєм на людину вперше перевищило європейське

Київ • УНН

 • 32567 перегляди

У минулому році споживання енергії в Китаї на душу населення вперше перевищило аналогічний показник в Європі, що обумовлено розширенням центрів обробки даних, інфраструктури 5G і зарядки електромобілів, а також заводів, що працюють на повну потужність для задоволення попиту за кордоном.

Споживання енергії Китаєм на людину вперше перевищило європейське

Минулого року споживання енергії в Китаї на душу населення вперше перевищило європейське, оскільки попит з боку технологічних та виробничих галузей продовжував зростати. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Відповідно до щорічного статистичного огляду Інституту енергетики, Китай збільшив виробництво електроенергії на вугіллі, але також додав більше потужностей відновлюваних джерел, ніж решта світу разом узятих. Це означає, що вуглецева інтенсивність його енергії фактично падає.

Китайське споживання зумовлене розширенням центрів обробки даних, інфраструктури 5G та зарядки автомобілів, а багато заводів також працюють на повну потужність, щоб задовольнити попит на товари за кордоном.

Ми не повинні ігнорувати енергію та викиди, які європейці фактично експортували китайським виробникам

сказав головний виконавчий директор EI Нік Вейт .

Споживання зумовлюється центрами обробки даних, мережами 5G, електромобілями

З’являється все більше доказів того, що залежність від викопного палива у великих розвинених економіках, можливо, досягла піку. За даними EI, минулого року в Європі на них припадало менше 70% первинної енергії вперше з часів промислової революції завдяки зниженню попиту та зростанню відновлюваних джерел енергії.

Доповнення

Це підкреслює дилему декарбонізації для багатьох країн. Якщо зниження споживання енергії та викидів у Європі просто збільшує викиди вуглецю в інших країнах, політика боротьби зі зміною клімату не працює.

Використання вугілля також зросло в Індії минулого року на тлі швидкого економічного зростання. Згідно зі статистичним оглядом, країна вперше спожила більше забруднюючого палива, ніж Європа та Північна Америка разом узяті.

"Велика картина маскує різноманітні енергетичні історії, що розгортаються в різних географічних регіонах. У країнах з розвиненою економікою ми спостерігаємо ознаки піку попиту на викопне паливо, що контрастує з економіками Глобального Півдня, для яких економічний розвиток і покращення якості життя продовжують стимулювати зростання викопного палива".

йдеться у повідомленні

Країни, що викликають занепокоєння: Блінкен про Китай, Іран та Північну Корею та їх підтримку рф18.06.24, 21:45 • 59017 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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