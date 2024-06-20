В прошлом году потребление энергии в Китае на душу населения впервые превысило европейское, поскольку спрос со стороны технологических и производственных отраслей продолжал расти. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.

детали

Согласно ежегодному статистическому обзору Института энергетики, Китай увеличил производство электроэнергии на угле, но также добавил больше мощностей возобновляемых источников, чем остальной мир вместе взятый. Это означает, что углеродная интенсивность его энергии фактически падает.

Потребление в Китае обусловлено расширением центров обработки данных, инфраструктуры 5G и зарядки автомобилей, и многие заводы также работают на полную мощность, чтобы удовлетворить спрос на товары за рубежом.

Мы не должны игнорировать энергию и выбросы, которые европейцы фактически экспортировали китайским производителям сказал главный исполнительный директор EI Ник Уэйт .

Потребление обусловлено центрами обработки данных, сетями 5G, электромобилями

Появляется все больше свидетельств того, что зависимость от ископаемого топлива в крупных развитых странах, возможно, достигла пика. По данным EI, в прошлом году в Европе на них приходилось менее 70% первичной энергии впервые со времен промышленной революции из-за снижения спроса и роста возобновляемых источников энергии.

Дополнение

Это подчеркивает дилемму декарбонизации для многих стран. Если снижение потребления энергии и выбросов в Европе просто увеличивает выбросы углерода в других странах, политика борьбы с изменением климата не работает.

Использование угля также увеличилось в Индии в прошлом году на фоне быстрого экономического роста. Согласно статистическому обзору, страна впервые потребила больше загрязняющего топлива, чем Европа и Северная Америка вместе взятые.

"Большая картина маскирует различные энергетические истории, разворачивающиеся в разных географических регионах. В странах с развитой экономикой мы наблюдаем признаки пика спроса на ископаемое топливо, что контрастирует с экономиками Глобального Юга, для которых экономическое развитие и улучшение качества жизни продолжают стимулировать рост ископаемого топлива". говорится в сообщении

Страны, вызывающие беспокойство: Блинкен о Китае, Иране и Северной Корее и их поддержке рф