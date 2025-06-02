Споживання електрики впало завдяки погоді, але потужну техніку слід вмикати вдень - Укренерго
Київ • УНН
Споживання електроенергії впало на 3,5% завдяки погоді. В "Укренерго" просять використовувати потужну техніку з 10:00 до 18:00 для відновлення системи.
Споживання електроенергії знизилося на тлі погоди, яка встановилася в Україні, однак, активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час і користуватися потужною технікою з 10:00 до 18:00, повідомили у понеділок у НЕК "Укренерго", пише УНН.
Деталі
"Споживання електроенергії знизилось. Сьогодні, 2 червня, станом на 9:30, його рівень був на 3,5% нижчим, ніж в цей же час попереднього робочого дня - у п’ятницю. Це пояснюється безхмарною погодою майже на всій території України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій", - ідеться у повідомленні.
Учора, 1 червня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 4,3% нижчим, ніж максимум попередньої неділі - 25 травня. Це пояснюється суттєвим потеплінням на всій території України.
Зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
"Сьогодні активне енергоспоживання доцільно перенести на денний час. Будь ласка, користуйтесь потужними електроприладами з 10:00 до 18:00", - закликали в Укренерго.
Тариф на світло збережуть без змін до кінця жовтня - Шмигаль29.04.25, 13:23 • 95809 переглядiв