Потребление электричества упало благодаря погоде, но мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии снизилось на фоне установившейся в Украине погоды, однако, активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время и пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

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"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 2 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,5% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу. Это объясняется безоблачной погодой почти на всей территории Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

Вчера, 1 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,3% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья - 25 мая. Это объясняется существенным потеплением на всей территории Украины.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - призвали в Укрэнерго.

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