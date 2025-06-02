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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости
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Сегодня второй раунд переговоров Украины с рф в Стамбуле: последние новости

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Потребление электричества упало благодаря погоде, но мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Киев • УНН

 • 698 просмотра

Потребление электроэнергии упало на 3,5% благодаря погоде. В "Укрэнерго" просят использовать мощную технику с 10:00 до 18:00 для восстановления системы.

Потребление электричества упало благодаря погоде, но мощную технику следует включать днем - Укрэнерго

Потребление электроэнергии снизилось на фоне установившейся в Украине погоды, однако, активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время и пользоваться мощной техникой с 10:00 до 18:00, сообщили в понедельник в НЭК "Укрэнерго", пишет УНН.

Детали

"Потребление электроэнергии снизилось. Сегодня, 2 июня, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,5% ниже, чем в это же время предыдущего рабочего дня - в пятницу. Это объясняется безоблачной погодой почти на всей территории Украины, что обусловливает эффективную работу бытовых солнечных электростанций", - говорится в сообщении.

Вчера, 1 июня, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером. Он был на 4,3% ниже, чем максимум предыдущего воскресенья - 25 мая. Это объясняется существенным потеплением на всей территории Украины.

Сейчас украинская энергосистема продолжает восстанавливаться после российских массированных ракетно-дроновых атак. Аварийно-восстановительные работы на энергообъектах продолжаются.

"Сегодня активное энергопотребление целесообразно перенести на дневное время. Пожалуйста, пользуйтесь мощными электроприборами с 10:00 до 18:00", - призвали в Укрэнерго.

Тариф на свет сохранят без изменений до конца октября - Шмыгаль29.04.25, 13:23 • 95809 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЭкономика
Укрэнерго
Украина
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