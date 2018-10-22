Сотні овець заполонили центр Мадрида
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вівці пройшлися вулицями у центрі Мадрида у неділю, замінивши транспорт, коли пастухи вигнали сотні тварин в іспанську столицю, щоб заявити про своє право використовувати стародавні маршрути міграції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.
Щороку, починаючи з 1994 року, фермери, які вирощують овець, виганяють свою домашню худобу у місто, по маршруту, який колись проходив по нерозвиненій сільській місцевості на шляху до зимових пасовищ на півдні Іспанії.
Фермери, які вирощують овець, платять символічну плату за угодою 1418 року з міською радою, у якій встановлена плата обсягом 50 мараведі - середньовічні мідні монети - за тисячу овець, які проходять через центральну площу Пуерта-дель-Соль і вулицю Гран-Віа в Мадриді.
Нагадаємо, в Іспанії пройшов традиційний конкурс гігантських веж з людей.