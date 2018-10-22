Сотні овець заполонили центр Мадрида

КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Вівці пройшлися вулицями у центрі Мадрида у неділю, замінивши транспорт, коли пастухи вигнали сотні тварин в іспанську столицю, щоб заявити про своє право використовувати стародавні маршрути міграції. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters.