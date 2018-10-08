В Іспанії пройшов традиційний конкурс будування велетенських веж з людей

Традиційний конкурс кастелей (Concurs de Castells) - "замків з людей" - проходить в Іспанії вже кілька сотень років.



Цьогорічні вежі складались подекуди з десятків шарів людей, що встають один одному на плечі, досягаючи до 36 футів (11 м). Команди змагаються в побудові ряду конструкцій, починаючи з тонких колон шириною всього в дві людини і до більш складних структур з рівнями завширшки у дев'ять осіб.



Нещасні випадки трапляються рідко, але були й смертельні випадки. 10-річна дівчинка забилась, впавши з вежі на змаганнях у 2006 році, тому конкуруючі діти тепер носять шоломи.



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В результаті змагання, участь в якому брали 42 команди, фаворити з Вільяфранка-дель-Пенедес програли команді з міста Вальс.



Зазначимо, що будівництво людських башт оголошено ЮНЕСКО культурною та нематеріальною спадщиною людства і є давньою традицією каталонської культури.



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