Сотни овец заполнили центр Мадрида

Каждый год, начиная с 1994 года, фермеры, выращивающие овец, выгоняют свой домашний скот в город, по маршруту, который когда-то проходил по неразвиой сельской местности на пути к зимним пастбищам на юге Испании.

Фермеры, выращивающие овец, платят символическую плату за соглашением 1418 года с городским советом, в котором установлена плата в размере 50 мараведи - средневековые медные монеты - за тысячу овец, которые проходят через центральную площадь Пуэрта-дель-Соль и улицу Гран-Виа в Мадриде.

Напомним, в Испании прошел традиционный конкурс строительства гигантских башен из люди.