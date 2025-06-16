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Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
08:24 • 3718 перегляди
Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді
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"Слугам народу" представлять кандидатуру Кравченка на Генпрокурора - Арахамія

Київ • УНН

 • 348 перегляди

Фракція "Слуга народу" 17 червня збереться на засідання, де буде представлено кандидатуру Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора. Відповідне подання вже надійшло від Президента.

"Слугам народу" представлять кандидатуру Кравченка на Генпрокурора - Арахамія

Парламентська фракція "Слуга народу" у вівторок, 17 травня, проведе засідання, на якому буде представлено кандидатуру Генерального прокурора України - є відповідне президентське подання на призначення Руслана Кравченка, повідомив голова монобільшості Давид Арахамія у понеділок у Telegram, пише УНН.

Завтра, 17 червня відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", в ході якого буде представлено кандидатуру Генерального прокурора України

- повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він зазначив, що до парламенту уже надійшло подання Президента України Володимира Зеленського на призначення Руслана Кравченка на цю посаду.

Воно буде розглянуте на одному із найближчих засідань Верховної Ради, вказав Арахамія.

Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді16.06.25, 11:24 • 3434 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Політика
Кравченко Руслан Андрійович
Арахамія Давид Георгійович
Слуга народу
Верховна Рада України
Володимир Зеленський
Україна
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