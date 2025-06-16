"Слугам народу" представлять кандидатуру Кравченка на Генпрокурора - Арахамія

Парламентська фракція "Слуга народу" у вівторок, 17 травня, проведе засідання, на якому буде представлено кандидатуру Генерального прокурора України - є відповідне президентське подання на призначення Руслана Кравченка, повідомив голова монобільшості Давид Арахамія у понеділок у Telegram, пише УНН.

Завтра, 17 червня відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", в ході якого буде представлено кандидатуру Генерального прокурора України - повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він зазначив, що до парламенту уже надійшло подання Президента України Володимира Зеленського на призначення Руслана Кравченка на цю посаду.

Воно буде розглянуте на одному із найближчих засідань Верховної Ради, вказав Арахамія.

Зеленський запропонував Руслана Кравченка на посаду Генпрокурора: подання вже у Раді