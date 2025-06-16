"Слугам народа" представлят кандидатуру Кравченко на Генпрокурора - Арахамия

Парламентская фракция "Слуга народа" во вторник, 17 мая, проведет заседание, на котором будет представлена кандидатура Генерального прокурора Украины - есть соответствующее президентское представление на назначение Руслана Кравченко, сообщил глава монобольшинства Давид Арахамия в понедельник в Telegram, пишет УНН.

Завтра, 17 июня, состоится заседание фракции "Слуга народа", в ходе которого будет представлена кандидатура Генерального прокурора Украины - сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Он отметил, что в парламент уже поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского на назначение Руслана Кравченко на эту должность.

Оно будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Верховной Рады, указал Арахамия.

Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде