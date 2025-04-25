Словаки протестують проти закону про неурядові організації, закликаючи президента не підписувати його

$41.690.02
47.420.13
ukenru
Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції
Ексклюзив
11:13 • 3964 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

10:48 • 8204 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

10:30 • 14799 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

09:10 • 17764 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Ексклюзив
07:40 • 25758 перегляди

Блокування реформи АРМА ставить під загрозу виконання отримання фінансування від ЄС: нардеп поклав відповідальність на Думу

05:56 • 57102 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

24 квітня, 18:25 • 52021 перегляди

рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський

Ексклюзив
24 квітня, 16:02 • 88131 перегляди

У Мінекономіки відповіли, чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників

24 квітня, 12:42 • 84468 перегляди

"володимире, СТОП!" Трамп заявив, що його не влаштовують російські удари по Києву

24 квітня, 11:00 • 96177 перегляди

Європейські дипломати відреагували на масований російський удар по Києву 24 квітня

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
3м/с
31%
745 мм
Популярнi новини

У Криму повідомляють про масовану атаку БпЛА: вибухи чули в Євпаторії, Ялті та Саках

25 квітня, 02:50 • 41941 перегляди

За добу ліквідовано 1170 окупантів та знищено 48 крилатих ракет - Генштаб

25 квітня, 04:58 • 37451 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 29692 перегляди

Спецпосланець Трампа прибув до москви на переговори з путіним - росЗМІ

07:41 • 10060 перегляди

Країни ЄС не поспішають з пропозицією Єврокомісії щодо збільшення витрат на оборону - Euractiv

08:04 • 14435 перегляди
Публікації

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

10:30 • 14800 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

05:56 • 57104 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 118273 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 284710 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

23 квітня, 13:44 • 174654 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Папа Франциск

Стів Віткофф

Кейр Стармер

Сі Цзіньпін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Дніпропетровська область

Крим

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

07:29 • 30011 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 35183 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 42782 перегляди

Джейсон Біггс взяв під контроль своє здоров'я: у боротьбі зі згубними звичками зірка "Американського пирога" сильно змінився

24 квітня, 08:47 • 74441 перегляди

Режисерка фільму "Я знаю, що ви скоїли минулого літа" хотіла повернути Геллар

24 квітня, 06:58 • 103822 перегляди
Актуальне

Євро

Шахед-136

Lockheed C-130 Hercules

General Atomics MQ-9 Reaper

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Словаки протестують проти закону про неурядові організації, закликаючи президента не підписувати його

Київ • УНН

 • 2670 перегляди

У Словаччині пройшли мітинги "Словаччина – Європа" проти закону про НУО. Протестувальники закликали президента Пеллегріні накласти вето на закон, який вважають проросійським.

Словаки протестують проти закону про неурядові організації, закликаючи президента не підписувати його

У містах Словаччини відбулась серія протестів, які засуджують схвалений парламентом країни закон проти роботи неурядових організацій. Протестувальники підготували лист президенту Словаччини, - у цьому взяли участь організатори ініціативи "Мир для України".

Передає УНН із посиланням на Aktuality sk та Euronews.

Деталі

У столиці Словаччини, Братиславі, а також у містах - Кошице, Банська-Бістриці, Трнаві, Лученці та Липтовському Мікулаші - відбулась серія протестів під назвою "Словаччина - це Європа". Мітинги засудили схвалений парламентом закон про НУО (неурядові організації), який, може обмежити свободу слова і перешкодити роботі неурядових організацій в країні.

Фіцо порівняв дипломатів ЄС з дітьми через їх відсутність на заході до дня визволення Братислави05.04.25, 14:06 • 15921 перегляд

Мітингувальники підготували лист із закликом главі держави Петеру Пеллегріні накласти вето на законопроект. З цим зверненням учасники демонстрації пройшли вулицями Братислави до самого Президентського палацу. Організатори ініціативи "Мир для України" зібрали підписи громадян Словаччини під листом президенту Петру Пеллегріні.

Довідка

Парламент Словаччини ухвалив законопроєкт 17 квітня, і його підтримав прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією і частими нападками на НАТО.

Ось як пояснюють своє ставлення до законопроєкту про маркування  НУО представники опозиції.

Андрій Вршанський, директор некомерційної організації "Ліга психічного здоров'я", звинуватив уряд у залякуванні неурядових організацій.

Це не закон про прозорість, це закон про владу, який дає державі нові інструменти для цькування, і ви, панове з урядового офісу, вже показали, як ви хочете їх використовувати

- заявив Вршанський про закон про неурядові організації.

"Вони націлилися на нас, бо в їхньому менталітеті таке трапляється. Вони думають, що всі обманюють, живуть у світі підозр. Але це не наш світ. Ми не хочемо такого світу", – сказав Вршанський. 

Ви – Росія, ми – Європа

- зазначив Вршанський.

За словами Люсі Сабової з Кліматичної коаліції, законопроект коаліції в першу чергу торкнеться невеликих волонтерських організацій, для яких він спричинить нестерпний рівень бюрократії.

НУО не матимуть можливості виконувати власну роботу. (..) Закон нечіткий і ним легко зловживати

 - сказала Сабова.

Вона також назвала закон неконституційним і таким, що суперечить європейському законодавству. 

Нагадаємо

 Братиславі 4 тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Фіцо. Протестувальники з прапорами ЄС звинуватили Фіцо у "зраді" та закликали його "їхати до Москви".

ЄС шукає способи розірвати російські газові контракти без штрафів - FT15.04.25, 13:33 • 9384 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ПолітикаНовини Світу
Братислава
NATO
Роберт Фіцо
Європейський Союз
Словаччина
Brent
$65.61
Bitcoin
$93,632.60
S&P 500
$5,478.30
Tesla
$256.60
Газ TTF
$33.37
Золото
$3,308.40
Ethereum
$1,771.67