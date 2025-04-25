Словаки протестують проти закону про неурядові організації, закликаючи президента не підписувати його

У містах Словаччини відбулась серія протестів, які засуджують схвалений парламентом країни закон проти роботи неурядових організацій. Протестувальники підготували лист президенту Словаччини, - у цьому взяли участь організатори ініціативи "Мир для України".

Передає УНН із посиланням на Aktuality sk та Euronews.

Деталі

У столиці Словаччини, Братиславі, а також у містах - Кошице, Банська-Бістриці, Трнаві, Лученці та Липтовському Мікулаші - відбулась серія протестів під назвою "Словаччина - це Європа". Мітинги засудили схвалений парламентом закон про НУО (неурядові організації), який, може обмежити свободу слова і перешкодити роботі неурядових організацій в країні.

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Мітингувальники підготували лист із закликом главі держави Петеру Пеллегріні накласти вето на законопроект. З цим зверненням учасники демонстрації пройшли вулицями Братислави до самого Президентського палацу. Організатори ініціативи "Мир для України" зібрали підписи громадян Словаччини під листом президенту Петру Пеллегріні.

Довідка

Парламент Словаччини ухвалив законопроєкт 17 квітня, і його підтримав прем'єр-міністр Роберт Фіцо, який відомий своєю проросійською позицією і частими нападками на НАТО.

Ось як пояснюють своє ставлення до законопроєкту про маркування НУО представники опозиції.

Андрій Вршанський, директор некомерційної організації "Ліга психічного здоров'я", звинуватив уряд у залякуванні неурядових організацій.

Це не закон про прозорість, це закон про владу, який дає державі нові інструменти для цькування, і ви, панове з урядового офісу, вже показали, як ви хочете їх використовувати - заявив Вршанський про закон про неурядові організації.

"Вони націлилися на нас, бо в їхньому менталітеті таке трапляється. Вони думають, що всі обманюють, живуть у світі підозр. Але це не наш світ. Ми не хочемо такого світу", – сказав Вршанський.

Ви – Росія, ми – Європа - зазначив Вршанський.

За словами Люсі Сабової з Кліматичної коаліції, законопроект коаліції в першу чергу торкнеться невеликих волонтерських організацій, для яких він спричинить нестерпний рівень бюрократії.

НУО не матимуть можливості виконувати власну роботу. (..) Закон нечіткий і ним легко зловживати - сказала Сабова.

Вона також назвала закон неконституційним і таким, що суперечить європейському законодавству.

Нагадаємо

Братиславі 4 тисячі людей вийшли на протест проти проросійської політики прем'єр-міністра Фіцо. Протестувальники з прапорами ЄС звинуватили Фіцо у "зраді" та закликали його "їхати до Москви".

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