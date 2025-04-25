Словаки протестуют против закона о неправительственных организациях, призывая президента не подписывать его

В городах Словакии прошла серия протестов, осуждающих одобренный парламентом страны закон против работы неправительственных организаций. Протестующие подготовили письмо президенту Словакии, - в этом приняли участие организаторы инициативы "Мир для Украины".

Передает УНН со ссылкой на Aktuality sk и Euronews.

Детали

В столице Словакии, Братиславе, а также в городах - Кошице, Банска-Бистрице, Трнаве, Лученце и Липтовском Микулаше - прошла серия протестов под названием "Словакия - это Европа". Митинги осудили одобренный парламентом закон о НПО (неправительственные организации), который может ограничить свободу слова и помешать работе неправительственных организаций в стране.

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Митингующие подготовили письмо с призывом к главе государства Петеру Пеллегрини наложить вето на законопроект. С этим обращением участники демонстрации прошли по улицам Братиславы до самого Президентского дворца. Организаторы инициативы "Мир для Украины" собрали подписи граждан Словакии под письмом президенту Петру Пеллегрини.

Справка

Парламент Словакии принял законопроект 17 апреля, и его поддержал премьер-министр Роберт Фицо, который известен своей пророссийской позицией и частыми нападками на НАТО.

Вот как объясняют свое отношение к законопроекту о маркировке НПО представители оппозиции.

Андрей Вршанский, директор некоммерческой организации "Лига психического здоровья", обвинил правительство в запугивании неправительственных организаций.

Это не закон о прозрачности, это закон о власти, который дает государству новые инструменты для травли, и вы, господа из правительственного офиса, уже показали, как вы хотите их использовать - заявил Вршанский о законе о неправительственных организациях.

"Они нацелились на нас, потому что в их менталитете такое случается. Они думают, что все обманывают, живут в мире подозрений. Но это не наш мир. Мы не хотим такого мира", – сказал Вршанский.

Вы – Россия, мы – Европа - отметил Вршанский.

По словам Люси Сабовой из Климатической коалиции, законопроект коалиции в первую очередь коснется небольших волонтерских организаций, для которых он повлечет за собой невыносимый уровень бюрократии.

НПО не будут иметь возможности выполнять собственную работу. (..) Закон нечеткий и им легко злоупотреблять - сказала Сабова.

Она также назвала закон неконституционным и противоречащим европейскому законодательству.

Напомним

В Братиславе 4 тысячи человек вышли на протест против пророссийской политики премьер-министра Фицо. Протестующие с флагами ЕС обвинили Фицо в "предательстве" и призвали его "ехать в Москву".

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