Салони краси, кав’ярні та ресторани: на Київщині понад 140 порушень локдауну вихідного дня

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Київській області за суботу та неділю, 14-15 листопада, складено 143 адміністративних протоколи через порушення правил карантину під час так званого локдауну вихідного дня. Про це журналісту УНН повідомила начальниця відділу комунікації ГУНП у Київській області Віталія Грохольська.

“За суботу складено 85, а за неділю 58 адміністративних протоколів. Кримінальних проваджень немає”, — сказала Грохольська.

За її словами, порушення зафіксовано, зокрема, серед роботи мережевих магазинів, салонів краси, кав’ярень, ресторанів та через недотримання масочного режиму.

“Водії громадського транспорту порушували кількість перевезених пасажирів”, — додала вона.

Нагадаємо, у столиці поліція склала адмінпротоколи за грубе порушення правил щодо карантину відносно двох ресторанів.

Як повідомляв УНН, поліція відкрила кримінальне провадження через порушення карантину адміністрацією спорткомплексу “5 елемент”.

Додамо, уряд запровадив "карантин вихідного дня" на три пари вихідних до кінця листопада - простими словами, не працюватиме нічого, крім, за великим рахунком, громадського транспорту, продуктових, заправок, аптек та низки інших установ.

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня. Наразі діє адаптивний карантин - до 31 грудня включно.

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