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У Києві через порушення карантину закрили ресторани „Хлібний“ та „Редкая птица“

У Києві через порушення карантину закрили ресторани „Хлібний“ та „Редкая птица“

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У столиці поліція склала адмінпротоколи за грубе порушення правил щодо карантину відносно двох ресторанів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

“Сьогодні, 14 листопада, правоохоронці під час рейдів встановили факти порушення карантинних обмежень в ресторанах „Хлібний“ та „Редкая птица“. Поліцейські припинили роботу закладів, вивели всіх відвідувачів та склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення”, — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, поліція відкрила кримінальне провадження через порушення карантину адміністрацією спорткомплексу “5 елемент”.

Нагадаємо, в Україні відсьогодні через поширення COVID-19 почав діяти карантин вихідного дня.

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