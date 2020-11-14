В Киеве из-за нарушения карантина закрыли рестораны "Хлебный" и "Редкая птица"

“Сегодня, 14 ноября, правоохранители во время рейдов установили факты нарушения карантинных ограничений в ресторанах „Хлебный“ и „Редкая птица“. Полицейские прекратили работу заведений, вывели всех посетителей и составили административные протоколы по ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях”, — говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, полиция открыла уголовное производство из-за нарушения карантина администрацией спорткомплекса “5 элемент”.

Напомним, в Украине с сегодняшнего дня из-за распространения COVID-19 начал действовать карантин выходного дня .