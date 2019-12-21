Ситуація на ділянках розведення залишається стабільною - штаб ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. ООС. Ситауція на ділянках розведення сил та засобів в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається стабільною, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Так, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується.
Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 3800 пасажирів.
Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.
Нагадаємо, бойовики на Луганщині обстріляли житлові будинки біля ділянки розведення.