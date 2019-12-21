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Ситуація на ділянках розведення залишається стабільною - штаб ООС

Ситуація на ділянках розведення залишається стабільною - штаб ООС

Київ • УНН

 • 9922 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. ООС. Ситауція на ділянках розведення сил та засобів в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі залишається стабільною, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Так, на ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується.

Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 3800 пасажирів.

Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.

На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. Тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.

Нагадаємо, бойовики на Луганщині обстріляли житлові будинки біля ділянки розведення. 

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