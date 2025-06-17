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Сі Цзіньпін закликав Ізраїль та Іран працювати над деескалацією конфлікту

Київ • УНН

 • 538 перегляди

Китайський лідер закликав Ізраїль та Іран до деескалації та висловив готовність Китаю сприяти відновленню миру на Близькому Сході. Китай розпочав евакуацію своїх громадян з Ізраїлю та Ірану.

Сі Цзіньпін закликав Ізраїль та Іран працювати над деескалацією конфлікту

Китайський лідер Сі Цзіньпін "глибоко стурбований" військовою операцією Ізраїлю проти Ірану, яка призвела до посилення напруженості на Близькому Сході та закликав сторони працювати над деескалацією конфлікту. Про це китайський лідер заявив у своїх перших публічних коментарях щодо конфлікту, який спалахнув минулої п'ятниці, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Виступаючи на полях саміту з п'ятьма країнами Центральної Азії в столиці Казахстану Астані, Сі Цзіньпін заявив, що Китай виступає проти будь-яких дій, які порушують суверенітет, безпеку та територіальну цілісність інших країн.

Усі сторони повинні працювати над якомога швидшою деескалацією конфлікту та запобіганням подальшому погіршенню ситуації

- сказав Сі у коментарях, цитованих китайським державним мовником CCTV.

Сі також наголосив, що Китай готовий відіграти конструктивну роль у відновленні миру та стабільності на Близькому Сході.

Раніше у вівторок Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що Китай розпочав евакуацію своїх громадян з Ізраїлю та Ірану та наполягає на припиненні вогню, який триває вже п'ятий день.

Китайська влада підтримує зв'язок з Іраном, Ізраїлем та різними сторонами для сприяння припиненню вогню, заявив речник Міністерства закордонних справ Го Цзякунь на регулярному брифінгу для преси.

Китай закликає всі відповідні сторони, особливо ті країни, які мають особливий вплив на Ізраїль, виконати свою відповідальність, вжити негайних заходів для охолодження напруженої ситуації та запобігання ескалації та поширенню конфлікту

 – сказав Го, не називаючи жодну з країн.

У вівторок посольство Китаю в Ізраїлі закликало своїх громадян якомога швидше повернутися до Китаю.

Доповнення

Ізраїльські авіаудари по Ірану викликали хвилю критики. Китай висловив занепокоєння, арабські країни засудили дії, наголошуючи на порушенні суверенітету та загрозі регіональній стабільності.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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Сі Цзіньпін
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Іран
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