Си Цзиньпин призвал Израиль и Иран работать над деэскалацией конфликта
Киев • УНН
Китайский лидер призвал стороны к деэскалации и выразил готовность Китая содействовать восстановлению мира на Ближнем Востоке. Китай начал эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана.
Китайский лидер Си Цзиньпин "глубоко обеспокоен" военной операцией Израиля против Ирана, которая привела к усилению напряженности на Ближнем Востоке, и призвал стороны работать над деэскалацией конфликта. Об этом китайский лидер заявил в своих первых публичных комментариях по поводу конфликта, который вспыхнул в минувшую пятницу, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Выступая на полях саммита с пятью странами Центральной Азии в столице Казахстана Астане, Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против любых действий, которые нарушают суверенитет, безопасность и территориальную целостность других стран.
Все стороны должны работать над скорейшей деэскалацией конфликта и предотвращением дальнейшего ухудшения ситуации
Си также подчеркнул, что Китай готов сыграть конструктивную роль в восстановлении мира и стабильности на Ближнем Востоке.
Ранее во вторник Министерство иностранных дел Китая заявило, что Китай начал эвакуацию своих граждан из Израиля и Ирана и настаивает на прекращении огня, которое продолжается уже пятый день.
Китайские власти поддерживают связь с Ираном, Израилем и различными сторонами для содействия прекращению огня, заявил представитель Министерства иностранных дел Го Цзякунь на регулярном брифинге для прессы.
Китай призывает все соответствующие стороны, особенно те страны, которые имеют особое влияние на Израиль, выполнить свою ответственность, принять немедленные меры для охлаждения напряженной ситуации и предотвращения эскалации и распространения конфликта
Во вторник посольство Китая в Израиле призвало своих граждан как можно скорее вернуться в Китай.
Дополнение
Израильские авиаудары по Ирану вызвали волну критики. Китай выразил обеспокоенность, арабские страны осудили действия, подчеркивая нарушение суверенитета и угрозу региональной стабильности.