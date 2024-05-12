Шольц: українці з посвідкою на проживання зможуть залишатися у Німеччині
Київ • УНН
Українці, які мають дозвіл на проживання та роботу в Німеччині, зможуть залишатися і працювати в країні, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
У Німеччині українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в країні, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це пише DW з посиланням на Reuters, передає УНН.
"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - сказав Шольц.
Як передає агенція dpa, канцлер також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися.
"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - сказав він.
В Угорщині заявили, що не повертатимуть українських чоловіків 06.05.24, 14:51 • 33815 переглядiв
Контекст
Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні у питанні повернення громадян призовного віку для участі у війні проти рф.
Литва розглядає можливість обмеження соціальних послуг, дозволів на роботу та документів для українських чоловіків призовного віку в країні, щоб сприяти їхньому поверненню в Україну.