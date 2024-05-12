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Шольц: українці з посвідкою на проживання зможуть залишатися у Німеччині

Шольц: українці з посвідкою на проживання зможуть залишатися у Німеччині

Київ • УНН

 • 34558 перегляди

Українці, які мають дозвіл на проживання та роботу в Німеччині, зможуть залишатися і працювати в країні, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

У Німеччині українці з посвідкою на проживання та роботою зможуть залишатися в країні, заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Про це пише DW з посиланням на Reuters, передає УНН

"Правова ситуація така, що проживання тут не ставиться під сумнів. Працевлаштування також веде до безпеки проживання", - сказав Шольц.

Як передає агенція dpa, канцлер також закликав українців у Німеччині працевлаштовуватися. 

"Ми сподіваємося, що ті, хто приїхав з України, щойно вони матимуть змогу працювати, будуть працювати. Варто сказати, що багато хто вже це робить, але є ще кілька сотень тисяч тих, хто терміново потрібен на ринку праці", - сказав він.

В Угорщині заявили, що не повертатимуть українських чоловіків 06.05.24, 14:51 • 33815 переглядiв

Контекст 

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні у питанні повернення громадян призовного віку для участі у війні проти рф. 

Литва розглядає можливість обмеження соціальних послуг, дозволів на роботу та документів для українських чоловіків призовного віку в країні, щоб сприяти їхньому поверненню в Україну.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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