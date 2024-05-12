Шольц: украинцы с видом на жительство смогут оставаться в Германии

В Германии украинцы с видом на жительство и работой смогут оставаться в стране, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом пишет DW со ссылкой на Reuters, передает УНН.

"Правовая ситуация такова, что проживание здесь не ставится под сомнение. Трудоустройство также ведет к безопасности проживания", - сказал Шольц.

Как передает агентство dpa, канцлер также призвал украинцев в Германии трудоустраиваться.

"Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они будут иметь возможность работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делают, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда", - сказал он.

В Венгрии заявили, что не будут возвращать украинских мужчин

Контекст

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна готова помочь Украине в вопросе возвращения граждан призывного возраста для участия в войне против РФ.

Литва рассматривает возможность ограничения социальных услуг, разрешений на работу и документов для украинских мужчин призывного возраста в стране, чтобы способствовать их возвращению в Украину.