Шевченко на чолі збірної встановив третю найкращу безпрограшну серію в історії
Київ • УНН
КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Головний тренер “жовто-блакитної” збірної Андрій Шевченко почав вписувати своє ім’я в історію українського футболу в якості наставника, повідомляє УНН із посиланням на Федерацію футболу нашої країни.
Нічия в Генуї з Італією (1:1) та перемога в Харкові над Чехією (1:0) довели безпрограшну серію збірної України під керівництвом Шевченка до дев’яти поєдинків.
В історії нашої національної команди кращу серію мали лише два наставники: на рахунку Йожефа Сабо — 13 матчів, а в активі Михайла Фоменка — 12.
Примітно, що наразі в активі збірної така ж серія, як і за часів Валерія Лобановського.
Додамо, що востаннє збірна Шевченка поступалася 9 жовтня 2017 року. Тоді наша команда програла в Києві хорватам (0:2) в заключному поєдинку відбору на ЧС-2018.