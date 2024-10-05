Щонайменше 19 людей загинули внаслідок найсильнішої за останні роки повені в Боснії
Київ • УНН
Щонайменше 19 людей загинули через сильні зливи та повені в Боснії і Герцеговині. Сербія, Хорватія та ЄС готові надати допомогу у ліквідації наслідків стихійного лиха.
Щонайменше 19 людей загинуло в результаті руйнівних повеней у Боснії і Герцеговині. Про це повідомляє "Радіо Свобода", пише УНН.
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Зазначається, що 4 жовтня внаслідок сильних злив у Боснії затопило кілька міст.
16 загиблих знайшли у муніципалітеті Яблуніце, згодом знайшли тіла трьох людей у місті Фойніце, де є значні руйнування.
Президент Сербії Александар Вучич і прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович готові надати всю необхідну допомогу Боснії і Герцеговині.
Вучич зазначав, що Сербія може направити рятувальні вертольоти і катери, а також надати фінансову допомогу.
У свою чергу хорватський прем'єр заявив, що його уряд готовий надати "всю необхідну допомогу у ліквідації наслідків повені".
Також готовність допомогти підтвердив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель.
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