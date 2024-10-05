По меньшей мере 19 человек погибли в результате сильнейшего за последние годы наводнения в Боснии
Киев • УНН
По меньшей мере 19 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Боснии и Герцеговине. Сербия, Хорватия и ЕС готовы оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.
По меньшей мере 19 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает «Радио Свобода», пишет УНН.
Детали
Отмечается, что 4 октября в результате сильных ливней в Боснии затопило несколько городов.
16 погибших нашли в муниципалитете Яблунице, впоследствии нашли тела трех человек в городе Фойнице, где есть значительные разрушения.
Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович готовы оказать всю необходимую помощь Боснии и Герцеговине.
Вучич отмечал, что Сербия может направить спасательные вертолеты и катера, а также оказать финансовую помощь.
В свою очередь хорватский премьер заявил, что его правительство готово оказать «всю необходимую помощь в ликвидации последствий наводнения».
Также готовность помочь подтвердил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
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