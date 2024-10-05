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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По меньшей мере 19 человек погибли в результате сильнейшего за последние годы наводнения в Боснии

По меньшей мере 19 человек погибли в результате сильнейшего за последние годы наводнения в Боснии

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 21:33  •  1343 просмотра

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По меньшей мере 19 человек погибли из-за сильных ливней и наводнений в Боснии и Герцеговине. Сербия, Хорватия и ЕС готовы оказать помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия.

По меньшей мере 19 человек погибли в результате разрушительных наводнений в Боснии и Герцеговине. Об этом сообщает «Радио Свобода», пишет УНН.

Детали

Отмечается, что 4 октября в результате сильных ливней в Боснии затопило несколько городов.

16 погибших нашли в муниципалитете Яблунице, впоследствии нашли тела трех человек в городе Фойнице, где есть значительные разрушения. 

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович готовы оказать всю необходимую помощь Боснии и Герцеговине.

Вучич отмечал, что Сербия может направить спасательные вертолеты и катера, а также оказать финансовую помощь.

В свою очередь хорватский премьер заявил, что его правительство готово оказать «всю необходимую помощь в ликвидации последствий наводнения».

Также готовность помочь подтвердил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Наводнение разрушило тюрьму в Нигерии: сбежали 281 заключенный15 сентября 2024, 21:06 • 18641 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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