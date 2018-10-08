Сенцов почав писати сценарій фільму про в'язницю
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У російській Федеральній службі виконання покарань заявили, що український режисер Олег Сенцов почав писати сценарій нового фільму. Про це розповів заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко, передає УНН з посиланням на "Известия".
“Він вже почав писати сценарій для майбутнього фільму. Це буде розповідь про життя у в’язниці і ув’язнених. Тому натхнення його не покидає”, — заявив В.Максименко, коментуючи самопочуття Сенцова.
Як повідомляв УНН, 5 жовтня український режисер Олег Сенцов повідомив, що до нього заплановано застосування примусового харчування, а його думка при цьому вже не враховується.
Нагадаємо, у п’ятницю 5 жовтня в російському ФСВП повідомили, що Сенцов, який утримується в російській в’язниці, припинив голодування, яке тривало з 14 травня.