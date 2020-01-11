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Секретар РНБО: Іран повністю все компенсує

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Визнання Ірану, що український літак помилково збили військові цієї країни - це політична частина, якою Тегеран погодився компенсувати всі можливі втрати України від катастрофи літака МАУ у ніч на 8 січня. Про це повідомив секретар РНБО Олександр Данілов у коментарі ВВС, інформує УНН.

"Ми будемо далі працювати. Те, що Іран зробив заяву - це політична частина, а нам треба вирішувати юридичні питання. Нам треба розуміти, як будуть розвиватися подальші події, адже це все має завершитися в юридичній площині", - зазначив секретар РНБО

За його словами, Україна не зупинить розслідування цієї катастрофи попри офіційне визнання Іраном ракетного удару, адже вимагатиме покарання винних.

Данілов також висловив упевненість, що іранська сторона повністю виплатить компенсацію родинам загиблих і вартості літака.

"Попередньо сьогодні є розуміння, що Іран погодився все це компенсувати, оскільки вони офіційно визнали", - сказав секретар РНБО Олексій Данілов в коментарі BBC News Україна.

За його словами, увечері президент України обговорить ці питання з лідером Ірану.

"Іран повністю все компенсує", - ще раз запевнив Данілов.

Як повідомлялося, Україна знала про збиття Іраном літака МАУ ще до оприлюдення заяв інших держав - Данілов.

Також у МАУ пояснили, чому збитий Іраном український літак затримався в аеропорту Тегерана.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В МАУ розповіли, чому авіакомпанія здійснювала польоти до Тегерану.

Нагадаємо, літак МАУ зазнав аварії неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МАУ відреагували на визнання Іраном провини в катастрофі літака.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

Також, у компанії "Міжнародні авіалінії України" не сумнівалися в тому, що провини екіпажу літака, що зазнав катастрофи в Ірані, немає. 

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