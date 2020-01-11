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Секретарь СНБО: Иран полностью все компенсирует

Секретарь СНБО: Иран полностью все компенсирует

Киев  •  УНН

 • 11575 просмотра

КИЕВ. 11 января. УНН. Признание Ирана, что украинский самолет по ошибке сбили военные этой страны - это политическая часть, которой Тегеран согласился компенсировать все возможные потери Украины от катастрофы самолета МАУ в ночь на 8 января. Об этом сообщил секретарь СНБО Александр Данилов в комментарии ВВС, передает УНН.

"Мы будем дальше работать. То, что Иран сделал заявление - это политическая часть, а нам надо решать юридические вопросы. Нам надо понимать, как будут развиваться дальнейшие события, ведь это все должно завершиться в юридической плоскости", - отметил секретарь СНБО

По его словам, Украина не прекратит расследования этой катастрофы несмотря на официальное признание Ираном ракетного удара, ведь будет требовать наказания виновных.

Данилов также выразил уверенность, что иранская сторона полностью выплатит компенсацию семьям погибших и стоимости самолета.

"Предварительно сегодня есть понимание, что Иран согласился все это компенсировать, поскольку они официально признали", - сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии BBC News Украина.

По его словам, вечером президент Украины обсудит эти вопросы с лидером Ирана.

"Иран полностью все компенсирует", - еще раз заверил Данилов.

Как сообщалось, Украина знала о сбивания Ираном самолета МАУ еще до обнародования заявлений других государств - Данилов.

Также в МАУ пояснили, почему сбитый Ираном украинский самолет задержался в аэропорту Тегерана.

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Напомним, самолет МАУ потерпел крушение недалеко от столицы Ирана города Тегеран, вскоре после вылета, рано утром 8 января.

На борту самолета было 167 пассажиров (большинство из них граждане Ирана и Канады) и 9 членов экипажа - граждане Украины. Все погибли.

В ночь на 11 января Иран признал, что украинский самолет был сбит военной ракетой

Напомним, ранее Иран отрицал, что авиалайнер МАУ, потерпевший катастрофу под Тегераном, был сбит ракетой.

Иран пригласил представителей компании Boeing принять участие в расследовании причин аварии под Тегераном пассажирского самолета “Международных авиалиний Украины”.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави обратился в Канаду и ряда других стран с просьбой поделиться данными о катастрофе самолета МАУ.

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“Мы обращаемся к премьер-министру Канады и любого другого правительства, у которого есть информация о катастрофе, чтобы передать ее следователю комитета в Иране”, — сказал Мусави.

Стоит отметить, ранее СМИ сообщили о том, что украинский авиалайнер, разбившийся в среду в Тегеране, могли ошибочно сбить иранские зенитные ракетные системы (ЗРС).

Кроме того, позже премьер Канады Джастин Трюдо открыто заявил, что самолет МАУ в Иране был сбит иранскими силами ПВО.

Как сообщал УНН, в четверг вечером The New York Times показал видео с ракетой, которая якобы сбила украинский самолет над Ираном.

Также, в компании "Международные авиалинии Украины" не сомневались в том, что вины экипажа самолета, потерпевшего катастрофу в Иране, нет.

Украинские Национальные Новости

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