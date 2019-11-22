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На Закарпатті блокували нелегальний продаж державної деревини до ЄС

На Закарпатті блокували нелегальний продаж державної деревини до ЄС

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Карпатському регіоні правоохоронці блокували масштабне розкрадання та незаконний експорт оптових партій державної деревини до ЄС, що завдало державі збитків майже 2 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Посадовці Держлісагентства на Закарпатті організували механізм протиправної легалізації лісопродукції афілійованими фірмами для нелегального продажу за кордон", - сказано у повідомленні.

Для "узаконення" лісу вони застосовували схему подвійного використання товарно-транспортних накладних реальних підприємців. Також на їх основі виготовляли сертифікати для оформлення митної документації.

За оперативною інформацією, протиправна діяльність зловмисників завдала державі втрат на майже 1,5 мільйона гривень.

Також СБУ викрила тимчасово виконуючого обов’язки директора лісгоспу у Івано-Франківській області на незаконній реалізації деревини на суму майже півмільйона гривень.

Посадовець збував місцевому підприємцю цінні породи дерев, зокрема дуби, за штучно заниженою вартістю.

Для цього фігуранти справи вносили недостовірні відомості до звітно-облікової документації та використовували підроблені товарні накладні. В обох випадках у межах кримінальних проваджень, розпочатих за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, зокрема посадовців, причетних до оборудок.

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці виявили нелегальне підприємство з виробки деревини, на якому працювали китайці з посвідками на тимчасове перебування. 

Українські Національні Новини

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