САП оскаржила розмір застави Садовому
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала апеляційну скаргу на розмір застави для міського голови Львова Андрія Садового. САП наполягає на заставі у розмірі 50 млн грн. Про це повідомила УНН прессекретар відомства Ольга Постолюк.
"Оскаржили. САП наполягає на заставі у розмірі 50 млн грн", - повідомила Постолюк.
Нагадаємо, міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що подав апеляційну скаргу на запобіжний захід, який обрав йому Вищий антикорупційний суд.
Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому у виді застави у розмірі 1 млн грн 56 тис. грн.
Раніше мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру. Садовому інкримінують зловживання владою.