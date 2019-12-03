САП обжаловала размер залога Садовому

"Обжаловали. САП настаивает на залоге в размере 50 млн грн", - сообщила Постолюк.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что подал апелляционную жалобу на меру пресечения, которую избрал ему Высший антикоррупционный суд.

Как сообщал УНН, Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения мэру Львова Андрею Садовому в виде залога в размере 1 млн грн 56 тыс. грн.

Ранее мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура 21 ноября вручила ему подозрение. Садовому инкриминируют злоупотребление властью.