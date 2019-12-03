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Садовий заявив, що оскаржив заставу

Садовий заявив, що оскаржив заставу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що подав апеляційну скаргу на запобіжний захід, який обрав йому Вищий антикорупційний суд. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Ми подали апеляцію. Це рішення не було складним, бо за весь час роботи міським головою, я не раз переконався, що за справедливість треба боротись. Успішний Львів завжди буде комусь кісткою в горлі, але нам своє робити”, — написав Садовий.

Садовий також, повідомив, що сьогодні отримав листа від інвестора CTP.

“Вони звертаються до нас, Президента та прем’єра про захист іноземних інвестицій. Хочуть зробити у Львові 3 000 робочих місць і просять, щоб їм не заважали. Взагалі найкраща допомога бізнесу — не заважати”, — повідомив Садовий.

Також, він заявив, що про час і місце апеляції повідомить, як тільки стане відомо.

Як повідомляв УНН, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід міському голові Львова Андрію Садовому у виді застави у розмірі 1 млн грн 56 тис. грн.

Нагадаємо, 27 листопада, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу для міського голови Львова Андрія Садового.

Садовому інкримінують зловживання владою.

Як повідомляв УНН, мер Львова Андрій Садовий заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада вручила йому підозру.

Українські Національні Новини

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