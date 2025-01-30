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Румунія наголосила на непохитний підтримці суверенітету України

Румунія наголосила на непохитний підтримці суверенітету України

Київ • УНН

 • 35545 перегляди

МЗС Румунії підтвердило непохитну підтримку територіальної цілісності України у відповідь на заяви кандидата в президенти. Відомство наголосило, що позиція країни базується на міжнародному праві та національних інтересах.

У Міністерстві закордонних справ Румунії підкреслили непохитну позицію щодо територіальної цілісності України, на тлі заяв румунського політика і кандидата в президенти Келіна Джорджеску.

Передає УНН із посиланням на сторінку МЗС Румунії в Х.

МЗС Румунії рішуче підтверджує непохитну позицію країни та підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів

 - ідеться у дописі головного дипломатичного відомства Румунії.
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Також у міністерстві зазначили, що відповідна окреслена позиція є "чіткою і ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах". Ця позиція уряду Румунії відповідає довгостроковій зовнішній політиці, яка базується на цінностях.

Нагадаємо

Проросійський кандидат Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою" та заявив про претензії на її території. Він вважає, що після війни Україну поділять між сусідніми країнами.

МЗС України засудило провокативні заяви кандидата в президенти Румунії Каліна Джеорджеску про Україну. Відомство підкреслило, що такі заяви суперечать міжнародним нормам та відповідають російській пропаганді.

МЗС відреагувало на заяви словацького прем'єра: Фіцо отруївся російською пропагандою29.01.25, 08:47 • 38379 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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