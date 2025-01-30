Румыния подчеркнула непоколебимую поддержку суверенитета Украины

ukenru
Эксклюзив
В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений
15:12 • 13522 просмотра

В YASNO назвали факторы, которые могут повлиять на возвращение к графикам отключений

Эксклюзив
Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил
14:34 • 29933 просмотра

Станет ли накопительная пенсия реальностью в Украине - эксперт ответил

Эксклюзив
На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция
13:06 • 68374 просмотра

На Драгобрате произошел конфликт между украинцами, поляков не было - полиция

Эксклюзив
"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией
12:52 • 88069 просмотра

"Клуб белого бизнеса" или угроза нацбезопасности? СБУ должна проверить компании со связями с россией

Эксклюзив
Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля
11:49 • 100774 просмотра

Законопроект об изменении срока прохождения ВВК для ограниченно годных: в ВР разъяснили, что ожидает тех, кто не успеет до 4 февраля

Эксклюзив
В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему
11:20 • 103049 просмотра

В Ассоциации перевозчиков против остановок маршруток во время тревоги: объяснили почему

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго
11:09 • 100095 просмотра

Прогнозов на отключение света из-за похолодания нет - Укрэнерго

Эксклюзив
Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ
10:25 • 100886 просмотра

Агробизнесмена Сергея Тарасова, подозреваемого в присвоении земли военных, объявили в международный розыск - документ

Эксклюзив
Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку
09:58 • 101404 просмотра

Важно услышать всех: в комитете ВР по вопросам здоровья нации обсудят будущий законопроект по фармрынку

Эксклюзив
Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого
30 января, 08:09 • 101787 просмотра

Возвращение украинцев из-за границы: эксперт объяснила, что может сделать власть для этого

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночные взрывы в брянской области: атака дронов вызвала пожар

Ночные взрывы в брянской области: атака дронов вызвала пожар

30 января, 06:13 • 54797 просмотра
Трагическое столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: по меньшей мере 18 человек погибли

Трагическое столкновение самолета и вертолета в Вашингтоне: по меньшей мере 18 человек погибли

30 января, 07:19 • 29350 просмотра
Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

Зеленский показал последствия ночной атаки рф "шахедом" по Сумах

30 января, 07:57 • 107479 просмотра
"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

"Вы допустили очень большую ошибку": Мустафа Джемилев рассказал о разговоре с путиным в 2014 году

10:36 • 35439 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 104272 просмотра
публикации
Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

Глава АРМА Дума угрожает участникам конкурсов: обжалование в АМКУ может обернуться уголовным делом

15:24 • 14845 просмотра
"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

"Часы Судного дня" снова перевели: сколько осталось до апокалипсиса

28 января, 17:46 • 212081 просмотра
От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

От "Терминатора" до А-50: какую редкую военную технику рф уничтожила Украина

28 января, 13:25 • 213818 просмотра
Международная помощь Украине: учитываются ли все риски

Международная помощь Украине: учитываются ли все риски
Эксклюзив

28 января, 13:03 • 203842 просмотра
Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

Демократия с детства: Совет детей в Броварах воспитывает лидеров

28 января, 11:11 • 198030 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

Netflix обнародовала дату выхода финального сезона сериала "Игра в кальмара"

15:36 • 3951 просмотра
Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

Рианна поддержала A$AP Rocky в суде по делу о нападении

11:39 • 104272 просмотра
День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

День памяти NASA, Школьный день ненасилия и Трисвятие. Что отмечает мир 30 января

30 января, 04:30 • 125232 просмотра
Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

Бейонсе возвращается с концертами после обвинения в сексуальном насилии ее мужа

29 января, 17:13 • 112392 просмотра
Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

Любимая внучка королевы Елизаветы II Беатрис родила дочь

29 января, 16:44 • 112026 просмотра
Актуальное
Румыния подчеркнула непоколебимую поддержку суверенитета Украины

Румыния подчеркнула непоколебимую поддержку суверенитета Украины

Киев  •  УНН

 • 4433 просмотра

Read in English

МИД Румынии подтвердило непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в ответ на заявления кандидата в президенты. Ведомство подчеркнуло, что позиция страны базируется на международном праве и национальных интересах.

В Министерстве иностранных дел Румынии подчеркнули непоколебимую позицию относительно территориальной целостности Украины, на фоне заявлений румынского политика и кандидата в президенты Келина Джорджеску.

Передает УНН со ссылкой на страницу МИД Румынии в Х.

МИД Румынии решительно подтверждает непоколебимую позицию страны и поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ

 - говорится в заметке главного дипломатического ведомства Румынии.
Image

Также в министерстве отметили, что соответствующая очерченная позиция является «четкой и основывается на международном праве, национальных интересах». Эта позиция правительства Румынии соответствует долгосрочной внешней политике, основанной на ценностях.

Напомним,

Пророссийский кандидат Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством» и заявил о претензиях на ее территории. Он считает, что после войны Украину поделят между соседними странами.

МИД Украины осудило провокационные заявления кандидата в президенты Румынии Калина Джеорджескоб Украине. Ведомство подчеркнуло, что такие заявления противоречат международным нормам и соответствуют российской пропаганде.

МИД отреагировал на заявления словацкого премьера: Фицо отравился российской пропагандой29.01.25, 08:47 • 25884 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

политика
robert-fitsoРоберт Фицо
ruminiyaРумыния
slovakiyaСловакия
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы