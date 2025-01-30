Румыния подчеркнула непоколебимую поддержку суверенитета Украины
Киев • УНН
МИД Румынии подтвердило непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в ответ на заявления кандидата в президенты. Ведомство подчеркнуло, что позиция страны базируется на международном праве и национальных интересах.
В Министерстве иностранных дел Румынии подчеркнули непоколебимую позицию относительно территориальной целостности Украины, на фоне заявлений румынского политика и кандидата в президенты Келина Джорджеску.
Передает УНН со ссылкой на страницу МИД Румынии в Х.
МИД Румынии решительно подтверждает непоколебимую позицию страны и поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины в пределах ее международно признанных границ
Также в министерстве отметили, что соответствующая очерченная позиция является «четкой и основывается на международном праве, национальных интересах». Эта позиция правительства Румынии соответствует долгосрочной внешней политике, основанной на ценностях.
Напомним,
Пророссийский кандидат Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством» и заявил о претензиях на ее территории. Он считает, что после войны Украину поделят между соседними странами.
МИД Украины осудило провокационные заявления кандидата в президенты Румынии Калина Джеорджескоб Украине. Ведомство подчеркнуло, что такие заявления противоречат международным нормам и соответствуют российской пропаганде.
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