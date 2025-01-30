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МЗС України відреагувало на провокативні заяви кандидата у президенти Румунії: тотожні тезам російської пропаганди

МЗС України відреагувало на провокативні заяви кандидата у президенти Румунії: тотожні тезам російської пропаганди

Київ • УНН

 • 27300 перегляди

МЗС України засудило провокативні заяви кандидата в президенти Румунії Каліна Джеорджеску про Україну. Відомство підкреслило, що такі заяви суперечать міжнародним нормам та відповідають російській пропаганді.

МЗС України засудило провокативні заяви кандидата в президенти Румунії Каліна Джеорджеску про Україну, підкресливши, що такі заяви відповідають російській пропаганді, ідеться у коментарі речника МЗС України Георгія Тихого, поширеному у четвер, пише УНН.

Деталі

"Заяви румунського політика Каліна Джеорджеску, які ставлять під сумнів на територіальну цілісність нашої держави, є виявом крайньої неповаги до України та українського народу", - вказали у МЗС.

У МЗС наголосили, що вважають категорично неприйнятними та засуджують "ревізіоністські заяви чи дії, які зазіхають на суверенітет та територіальну цілісність України, суперечать міжнародним нормам, Статуту ООН, а також базовим демократичним цінностям".

"На тлі таких заяв абсурдно виглядають спроби Каліна Джеорджеску позиціонувати себе як "незалежного" політика: озвучені ним тези повністю тотожні тезам російської пропаганди, що вказує на повну залежність від господарів у москві", - наголосили у МЗС.

"Переконані, що в інтересах Румунії та румунського народу - досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру в сусідній Україні, розвиток наших двох держав у мирі, безпеці та процвітанні для наших людей. Нагадуємо, що в плани кремля та його маріонеток такий розвиток подій не входить", - ідеться у коментарі.

"Цінуємо, що Румунія та румунський народ твердо підтримують Україну з самого початку повномасштабної війни Росії проти нашої держави. Розраховуємо на подальший розвиток дружніх українсько-румунських відносин, що мають характер стратегічного партнерства, на благо наших двох народів", - зазначили у МЗС.

Раніше

Ультранаціоналістичний, проросійський кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою". Він вважає, що її "поділ" між сусідніми країнами "неминучий". 

В РНБО прокоментували заяву кандидата у президенти Румунії про Україну30.01.25, 13:07 • 36114 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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