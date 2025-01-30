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В РНБО прокоментували заяву кандидата у президенти Румунії про Україну

Київ • УНН

 • 36114 перегляди

Керівник ЦПД РНБО прокоментував слова румунського кандидата Келіна Джорджеску про "вигадану державу" Україну. Коваленко заявив, що проросійські політики лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу РФ.

Всі проросійські політики, на зразок румунського, які починають розповідати про "поділ України" лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу росії.

Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко, коментуючи слова кандидат в президенти Румунії Келіна Джорджеску, який назвав Україну "вигаданою державою", пише УНН.

Всі ось ці проросійські політики, на зразок румунського, які починають розповідати про якийсь "поділ України" лише пришвидшують дискусію про необхідність поділу росії і успіх національних утворень на території нинішньої рф

- написав Коваленко у Telegram. 

Він зазначив, що агресивна імперія, яка язиками інших пропонує "поділ світу" не має довіри і тільки посилює думки та голоси тих, хто вважає правильним підтримати створення національних утворень на поки ще території самої росії для зменшення світових загроз.

Контекст Ультранаціоналістичний, проросійський кандидат в президенти Румунії Келін Джорджеску назвав Україну "вигаданою державою".

Він вважає, що її поділ між сусідніми країнами неминучий. В листопаді 2024 року проросійський ультраправий політик Келін Георгеску, за даними виборчої комісії, переміг у першому турі президентських виборів у Румунії, завдавши сильного удару політичному істеблішменту країни. Як зазначають в експертному середовищі, це є політичним землетрусом, і такого результату ніхто не передбачав.

Міністерство закордонних справ України висловлювало солідарність із Румунією на тлі безпрецедентної гібридної атаки росії проти румунської демократії, про яку свідчать розсекречені румунською владою дані.

Politico повідомляло, що Румунія призначила дату повторних президентських виборів після побоювань щодо "агресивних гібридних дій" росії, але все ще є ризик, що результат може бути схожим і в другій спробі, і ультранаціоналіст Келін Джорджеску переможе.

Нове голосування у першому турі відбудеться 4 травня, а другий тур заплановано на два тижні пізніше, 18 травня.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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