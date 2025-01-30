Все пророссийские политики, вроде румынского, которые начинают рассказывать о «разделении Украины» только ускоряют дискуссию о необходимости разделения России.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя слова кандидат в президенты Румынии Келина Джорджеску, который назвал Украину «вымышленным государством», пишет УНН.

Все вот эти пророссийские политики, вроде румынского, которые начинают рассказывать о каком-то «разделении Украины» только ускоряют дискуссию о необходимости разделения России и успех национальных образований на территории нынешней рф - написал Коваленко в Telegram.

Он отметил, что агрессивная империя, которая языками других предлагает «разделение мира» не имеет доверия и только усиливает мнения и голоса тех, кто считает правильным поддержать создание национальных образований на пока еще территории самой России для уменьшения мировых угроз.

Контекст Ультранационалистический, пророссийский кандидат в президенты Румынии Келин Джорджеску назвал Украину «вымышленным государством».

Он считает, что ее раздел между соседними странами неизбежен. В ноябре 2024 года пророссийский ультраправый политик Келин Георгеску, по данным избирательной комиссии, победил в первом туре президентских выборов в Румынии, нанеся сильный удар по политическому истеблишменту страны. Как отмечают в экспертной среде, это является политическим землетрясением, и такого результата никто не предвидел.

Министерство иностранных дел Украины выражало солидарность с Румынией на фоне беспрецедентной гибридной атаки России против румынской демократии, о которой свидетельствуют рассекреченные румынскими властями данные.

Politico сообщало, что Румыния назначила дату повторных президентских выборов после опасений относительно «агрессивных гибридных действий» России, но все еще есть риск, что результат может быть похожим и во второй попытке, и ультранационалист Келин Джорджеску победит.

Новое голосование в первом туре состоится 4 мая, а второй тур запланирован на две недели позже, 18 мая.