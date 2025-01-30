МИД Украины отреагировал на провокационные заявления кандидата в президенты Румынии: тождественны тезисам российской пропаганды

МИД Украины осудил провокационные заявления кандидата в президенты Румынии Калина Джеорджеску об Украине, подчеркнув, что такие заявления соответствуют российской пропаганде, говорится в комментарии спикера МИД Украины Георгия Тихого, распространенном в четверг, пишет УНН.

Детали

"Заявления румынского политика Калина Джеорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, являются проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу", - указали в МИД.

В МИД подчеркнули, что считают категорически неприемлемыми и осуждают "ревизионистские заявления или действия, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречат международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям".

"На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Калина Джеорджеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в москве", - отметили в МИД.

"Убеждены, что в интересах Румынии и румынского народа - достижение всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соседней Украине, развитие наших двух государств в мире, безопасности и процветании для наших людей. Напоминаем, что в планы кремля и его марионеток такое развитие событий не входит", - говорится в комментарии.

"Ценим, что Румыния и румынский народ твердо поддерживают Украину с самого начала полномасштабной войны россии против нашего государства. Рассчитываем на дальнейшее развитие дружеских украинско-румынских отношений, имеющих характер стратегического партнерства, на благо наших двух народов", - отметили в МИД.

Ранее

Ультранационалистический, пророссийский кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску назвал Украину "вымышленным государством". Он считает, что ее "разделение" между соседними странами "неизбежно".

В СНБО прокомментировали заявление кандидата в президенты Румынии об Украине