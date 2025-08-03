Розвиток авіаспроможностей за стандартами НАТО в Україні: Шмигаль повідомив про Дорожню карту
Київ • УНН
Міністр оборони України анонсував дорожню карту розвитку української авіації, яка наблизить її до стандартів НАТО. Документ розроблено на основі Доктрини повітряної міці НАТО для посилення спроможностей України.
Денис Шмигаль оголосив про дорожню карту розвитку спроможностей української авіації. Ідеться про документ, який наближає українську авіацію до стандартів Північноатлантичного Альянсу.
Про це інформує УНН із посиланням на сторінку Міністра оборони України.
Деталі
Міноборони та Повітряні сили ЗСУ розробили Дорожню карту на основі Доктрини повітряної міці НАТО . Як пояснює Денис Шмигаль, це стратегічний документ щодо принципів та способів застосування ВПС Альянсу для безпеки та стримування агресії.
Мета нашої Дорожньої карти — посилити спроможності України. Дорожню карту структуровано відповідно до наступних функцій:
- застосовувати повітряну міць під час обʼєднаних операцій та операцій в межах діяльності НАТО;
- завдавати ефективної поразки противнику під час поточної агресії;
- запобігти просуванню противника та стримати його в майбутньому.
Також зазначено, що доктрина є ключовою для оборонної стратегії НАТО, і на її основі формується підготовка нових членів Альянсу й партнерів.
Нагадаємо
Для України вступ до НАТО був би найкращою гарантією безпеки, - казав раніше Міністр оборони Умєров. Втім деякі країни поки не підтримують цю ідею.
Україна затвердила дорожні карти для першого кластера переговорів про вступ до ЄС14.05.25, 11:38 • 9218 переглядiв