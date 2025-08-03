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Развитие авиационных возможностей по стандартам НАТО в Украине: Шмыгаль сообщил о Дорожной карте

Киев • УНН

 • 504 просмотра

Министр обороны Украины анонсировал дорожную карту развития украинской авиации, которая приблизит ее к стандартам НАТО. Документ разработан на основе Доктрины воздушной мощи НАТО для усиления возможностей Украины.

Развитие авиационных возможностей по стандартам НАТО в Украине: Шмыгаль сообщил о Дорожной карте

Денис Шмыгаль объявил о дорожной карте развития возможностей украинской авиации. Речь идет о документе, который приближает украинскую авиацию к стандартам Североатлантического Альянса.

Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Министра обороны Украины.

Детали

Минобороны и Воздушные силы ВСУ разработали Дорожную карту на основе Доктрины воздушной мощи НАТО. Как объясняет Денис Шмыгаль, это стратегический документ относительно принципов и способов применения ВВС Альянса для безопасности и сдерживания агрессии.

Цель нашей Дорожной карты — усилить возможности Украины. Дорожная карта структурирована в соответствии со следующими функциями:

  • применять воздушную мощь во время объединенных операций и операций в рамках деятельности НАТО;
    • наносить эффективное поражение противнику во время текущей агрессии;
      • предотвратить продвижение противника и сдержать его в будущем.

        Также отмечено, что доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров.

        Напомним

        Для Украины вступление в НАТО было бы лучшей гарантией безопасности, - говорил ранее Министр обороны Умеров. Впрочем, некоторые страны пока не поддерживают эту идею.

        Украина утвердила дорожные карты для первого кластера переговоров о вступлении в ЕС14.05.25, 11:38 • 9218 просмотров

        Игорь Тележников

        политикаНовости Мира
        Рустем Умеров
        Министерство обороны Украины
        НАТО
        Украина
        Денис Шмыгаль