Развитие авиационных возможностей по стандартам НАТО в Украине: Шмыгаль сообщил о Дорожной карте
Киев • УНН
Министр обороны Украины анонсировал дорожную карту развития украинской авиации, которая приблизит ее к стандартам НАТО. Документ разработан на основе Доктрины воздушной мощи НАТО для усиления возможностей Украины.
Денис Шмыгаль объявил о дорожной карте развития возможностей украинской авиации. Речь идет о документе, который приближает украинскую авиацию к стандартам Североатлантического Альянса.
Об этом информирует УНН со ссылкой на страницу Министра обороны Украины.
Детали
Минобороны и Воздушные силы ВСУ разработали Дорожную карту на основе Доктрины воздушной мощи НАТО. Как объясняет Денис Шмыгаль, это стратегический документ относительно принципов и способов применения ВВС Альянса для безопасности и сдерживания агрессии.
Цель нашей Дорожной карты — усилить возможности Украины. Дорожная карта структурирована в соответствии со следующими функциями:
- применять воздушную мощь во время объединенных операций и операций в рамках деятельности НАТО;
- наносить эффективное поражение противнику во время текущей агрессии;
- предотвратить продвижение противника и сдержать его в будущем.
Также отмечено, что доктрина является ключевой для оборонной стратегии НАТО, и на ее основе формируется подготовка новых членов Альянса и партнеров.
Напомним
Для Украины вступление в НАТО было бы лучшей гарантией безопасности, - говорил ранее Министр обороны Умеров. Впрочем, некоторые страны пока не поддерживают эту идею.
Украина утвердила дорожные карты для первого кластера переговоров о вступлении в ЕС14.05.25, 11:38 • 9218 просмотров