Росія запустила рух вантажних поїздів до окупованого Криму

"Два вантажні поїзди "Кримських залізниць" - один з боку півострова, інший з боку материка - вирушили назустріч один одному. Вони повинні зустрітися під аркою мосту. У бік материкової Росії проїхав поїзд з продукцією кримських підприємств, у тому числі з кальцинованою содою і вапняком. Йому назустріч - поїзд з бензином, добривами, зерном, цементом", - пише видання.

Зазначається, що залізнична станція "Керч-Південна", яка є найближчою до так званого "Кримського мосту" з боку окупованого Криму, буде відкрита 1 вересня, повідомив глава Мінтрансу.

"Через цю станцію будуть проїжджати з зупинкою для посадки і висадки пасажирів - 15 пар транзитних і чотири пари приміських поїздів. Вказується, що планується спорудити дві платформи загальною довжиною 1 200 метрів, навіси, два надземних пішохідних переходи. Один з них буде мати три виходи до платформ від проектованого залізничного вокзалу, а другий - використовуватися для пропуску пасажиропотоку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Глава міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба виключає вимогу компенсаційних виплат від Росії за анексію Криму, оскільки це тільки зашкодить стратегії, на якій наполягає Україна - про незаконну окупацію її території.