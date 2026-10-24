Російський удар по судну біля Румунії забрав життя українського моряка - Прем'єр
Київ • УНН
Унаслідок удару загинув український моряк, четверо постраждали, троє зникли безвісти, шістьох врятували. Україна й Румунія посилять співпрацю.
Російський удар по цивільному судну поблизу узбережжя Румунії забрав життя українського моряка. Про це повідомив Прем'єр-міністр України Сергій Корецький 24 жовтня за підсумками розмови з румунським колегою, пише УНН.
Провів дзвінок із Прем’єр-міністром Румунії Лукою Нікулеску. Обговорили російський удар по цивільному судну поблизу узбережжя Румунії, внаслідок якого загинув один український моряк, четверо постраждали, ще троє зникли безвісти, шістьох вдалося врятувати
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Зі слів Корецького, він "подякував Румунії за принципову позицію та чітке засудження цього злочину, що є грубим порушенням міжнародного права та свободи судноплавства".
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Про що говорили
"Предметно говорили про оборону, енергетику й логістику. Прагнемо пришвидшити проєкти, які збільшать залізничні спроможності, розвинуть перевезення річковими маршрутами та підвищать пропускну здатність для вантажів", - зазначив Прем'єр.
З його слів, він "запропонував румунському колезі налагодити взаємодію у форматі міжурядових консультацій". Такий формат, додав він, уже засвідчив свою ефективність у співпраці з іншими країнами.
"Подякував за послідовну підтримку Румунії з перших днів повномасштабного вторгнення. Запросив пана Нікулеску до Києва. Це наша перша розмова після його призначення, тож принагідно привітав колегу з новою посадою", - відзначив Корецький.