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Российский удар по судну возле Румынии унёс жизнь украинского моряка - Премьер

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

В результате удара погиб украинский моряк, четверо пострадали, трое пропали без вести, шестерых спасли. Украина и Румыния усилят сотрудничество.

Российский удар по судну возле Румынии унёс жизнь украинского моряка - Премьер

Российский удар по гражданскому судну у побережья Румынии унёс жизнь украинского моряка. Об этом сообщил Премьер-министр Украины Сергей Корецкий 24 октября по итогам разговора с румынским коллегой, пишет УНН.

Провёл звонок с Премьер-министром Румынии Лукой Никулеску. Обсудили российский удар по гражданскому судну у побережья Румынии, в результате которого погиб один украинский моряк, четверо пострадали, ещё трое пропали без вести, шестерых удалось спасти

- сообщил Корецкий в социальных сетях.

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По словам Корецкого, он "поблагодарил Румынию за принципиальную позицию и чёткое осуждение этого преступления, являющегося грубым нарушением международного права и свободы судоходства".

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О чём говорили

"Предметно говорили об обороне, энергетике и логистике. Стремимся ускорить проекты, которые увеличат железнодорожные мощности, разовьют перевозки по речным маршрутам и повысят пропускную способность для грузов", - отметил Премьер.

По его словам, он "предложил румынскому коллеге наладить взаимодействие в формате межправительственных консультаций". Такой формат, добавил он, уже продемонстрировал свою эффективность в сотрудничестве с другими странами.

"Поблагодарил за последовательную поддержку Румынии с первых дней полномасштабного вторжения. Пригласил господина Никулеску в Киев. Это наш первый разговор после его назначения, поэтому заодно поздравил коллегу с новой должностью", - отметил Корецкий.

Юлия Шрамко

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