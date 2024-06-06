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російські війська продовжують обстрілювати цивільні райони Чернігівщини: за добу зафіксовано 33 вибухи

російські війська продовжують обстрілювати цивільні райони Чернігівщини: за добу зафіксовано 33 вибухи

Київ • УНН

 • 38194 перегляди

росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру в прикордонній зоні України, завдаючи ударів з різної зброї по Чернігівській області.

Станом на 6 червня росія продовжує терористичні обстріли цивільної інфраструктури прикордоння Чернігівщини. Про це повідомляється на сторінці "Північний кордон" Держприкордонслужби, пише УНН.

російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 33 вибухи.

  • У Новгород-Сіверській громаді зафіксовано 11 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм, скиди з ворожих БПЛА та FPV-дронів) в напрямку н.п. Гремʼяч.
  • У Семенівській громаді зафіксовано 22 вибухи (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Карповичі та Блешня.

Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.

Нагадаємо

Четверо мирних жителів загинули і 14 отримали поранення, в тому числі трирічний хлопчик, в результаті обстрілу російськими військами 12 населених пунктів в Донецькій області.

росіяни вночі вдарили по Херсону: горів недіючий будівельний гіпермаркет06.06.24, 09:58 • 27338 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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