російські війська продовжують обстрілювати цивільні райони Чернігівщини: за добу зафіксовано 33 вибухи
Київ • УНН
росія продовжує терористичні атаки на цивільну інфраструктуру в прикордонній зоні України, завдаючи ударів з різної зброї по Чернігівській області.
Станом на 6 червня росія продовжує терористичні обстріли цивільної інфраструктури прикордоння Чернігівщини. Про це повідомляється на сторінці "Північний кордон" Держприкордонслужби, пише УНН.
російська окупаційна армія продовжує застосовувати властиву собі тактику терору і веде обстріли по численних цивільних об'єктах нашої держави
Зазначається, що протягом доби російські війська завдали ударів з різного виду озброєння по прикордонню Чернігівської області. Зафіксовано 33 вибухи.
- У Новгород-Сіверській громаді зафіксовано 11 вибухів (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм, скиди з ворожих БПЛА та FPV-дронів) в напрямку н.п. Гремʼяч.
- У Семенівській громаді зафіксовано 22 вибухи (приходи, ймовірно з мінометів 120 мм) в напрямку н.п. Карповичі та Блешня.
Інформація про загиблих та поранених внаслідок обстрілів серед місцевого населення, не зафіксована.
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