российские войска продолжают обстреливать гражданские районы Черниговщины: за сутки зафиксировано 33 взрыва

По состоянию на 6 июня россия продолжает террористические обстрелы гражданской инфраструктуры приграничных районов Черниговщины. Об этом сообщается на странице "Северная граница" Госпогранслужбы, пишет УНН.

российская оккупационная армия продолжает применять свойственную себе тактику террора и ведет обстрелы по многочисленным гражданским объектам нашего государства - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток российские войска нанесли удары из различного вида вооружения по приграничью Черниговской области. Зафиксировано 33 взрыва.

В Новгород-Северской громаде зафиксировано 11 взрывов (приходы, вероятно из минометов 120 мм, сбросы с вражеских БПЛА и FPV-дронов) в направлении н. п. Гремяч.

В Семеновской громаде зафиксировано 22 взрыва (приходы, вероятно из минометов 120 мм) в направлении н. п. Карповичи и блесна.

Информация о погибших и раненых в результате обстрелов среди местного населения не зафиксирована.

Напомним

Четверо мирных жителей погибли и 14 получили ранения, в том числе трехлетний мальчик, в результате обстрела российскими войсками 12 населенных пунктов в Донецкой области.

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