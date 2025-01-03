росіяни завдали авіаудар по приватному сектору Сум: що відомо

Російські війська завдали авіаудар по приватному сектору міста Суми, за попередніми даними, загиблих немає, постраждалим надається необхідна допомога, повідомили у Сумській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.

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"Сьогодні, 3 січня ворог наніс авіаційний удар по приватному сектору міста Суми. Попередньо, загиблих немає", - повідомили в ОВА.

Як зазначається, ведуться аварійно-рятувальні роботи. "Постраждалим надається вся необхідна допомога, в тому числі і медична", - вказали в ОВА.

Доповнення

За даними ОВА, уночі та зранку 3 січня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.

"Сьогодні, 3 січня, у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 7 ворожих "Шахедів", - вказали в ОВА.