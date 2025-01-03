росіяни завдали авіаудар по приватному сектору Сум: що відомо
Київ • УНН
У Сумах зафіксовано авіаудар по приватному сектору міста. За попередніми даними, загиблих немає, постраждалим надається необхідна допомога.
Російські війська завдали авіаудар по приватному сектору міста Суми, за попередніми даними, загиблих немає, постраждалим надається необхідна допомога, повідомили у Сумській ОВА у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
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"Сьогодні, 3 січня ворог наніс авіаційний удар по приватному сектору міста Суми. Попередньо, загиблих немає", - повідомили в ОВА.
Як зазначається, ведуться аварійно-рятувальні роботи. "Постраждалим надається вся необхідна допомога, в тому числі і медична", - вказали в ОВА.
Доповнення
За даними ОВА, уночі та зранку 3 січня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 23 вибухи. Обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Середино-Будська громади.
"Сьогодні, 3 січня, у небі над Сумщиною підрозділами ППО області збито 7 ворожих "Шахедів", - вказали в ОВА.