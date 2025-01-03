россияне нанесли авиаудар по частному сектору Сум: что известно
Киев • УНН
В Сумах зафиксирован авиаудар по частному сектору города. По предварительным данным, погибших нет, пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Российские войска нанесли авиаудар по частному сектору города Сумы, по предварительным данным, погибших нет, пострадавшим оказывается необходимая помощь, сообщили в Сумской ОВА в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Сегодня, 3 января враг нанес авиационный удар по частному сектору города Сумы. Предварительно, погибших нет", - сообщили в ОВА.
Как отмечается, ведутся аварийно-спасательные работы. "Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, в том числе и медицинская", - указали в ОВА.
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По данным ОВА, ночью и утром 3 января россияне совершили 18 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 23 взрыва. Обстрелам подверглись Сумская, Хотинская, Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.
"Сегодня, 3 января, в небе над Сумщиной подразделениями ПВО области сбито 7 вражеских "Шахедов", - указали в ОВА.