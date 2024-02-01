росіяни викликають на допити працівників ЗАЕС та погрожують членам їх родин - ЦНС
Київ • УНН
Російські окупанти викликають і погрожують працівникам Запорізької атомної електростанції, які відмовилися співпрацювати.
російські окупанти продовжують вчиняти тиск на працівників Запорізької атомної станції, які відмовились співпрацювати з ворогом, але не залишили Енергодар. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
Діючих працівників станції на роботу не допускають, а викликають на допити та погрожують членам їх родин
Зазначається, що через специфічність та складність професії, окупанти не можуть набрати працівників на станцію, адже спеціалістів не вистачає по всій рф.
Водночас російська адміністрація заявляє, що дефіциту кадрів немає, проте ця інформація не відповідає дійсності, вказали в ЦНС.
Наразі станція не виробляє електроенергію й фактично є інструментом шантажу в руках окупантів.
Доповнення
25 січня голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що у найближчі два тижні відвідає Запорізьку АЕС.
Також МАГАТЕ у звіті повідомляло, що російські війська знову встановили міни по периметру Запорізької атомної електростанції, які були вилучені в листопаді.