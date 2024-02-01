россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС

российские оккупанты продолжают оказывать давление на работников Запорожской атомной станции, которые отказались сотрудничать с врагом, но не оставили Энергодар. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Действующих работников станции на работу не допускают, а вызывают на допросы и угрожают членам их семей - говорится в сообщении ЦНС.

Отмечается, что из-за специфичности и сложности профессии, оккупанты не могут набрать работников на станцию, ведь специалистов не хватает по всей рф.

В то же время российская администрация заявляет, что дефицита кадров нет, однако эта информация не соответствует действительности, указали в ЦНС.

Сейчас станция не производит электроэнергию и фактически является инструментом шантажа в руках оккупантов.

Дополнение

25 января глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что в ближайшие две недели посетит Запорожскую АЭС.

Также МАГАТЭ в отчете сообщало, что российские войска снова установили мины по периметру Запорожской атомной электростанции, которые были изъяты в ноябре.