россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
  •  108492 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
  •  108655 просмотра

Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

Эксклюзив
Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
  •  132638 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
  •  155417 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  160462 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  157539 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе
30.01.24  •  174928 просмотра

Гуменюк рассказала о ситуации на оккупированной рф Кинбурнской косе

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС

Российские оккупанты вызывают и угрожают работникам Запорожской атомной электростанции, которые отказались сотрудничать.

Война •   •  8239 просмотра
россияне вызывают на допросы работников ЗАЭС и угрожают членам их семей - ЦНС

Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

В Армении с 1 февраля вступил в силу Римский статут МУС. Этот шаг дает возможность предотвращать военные преступления на своей земле, заявил представитель правительства.

Новости Мира •   •  5640 просмотра
Армения официально присоединилась к Международному уголовному суду

Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте

Ожидается, что ЕС предоставит Украине первый платеж в размере 4,5 миллиардов евро из программы макрофинансовой поддержки на сумму 50 миллиардов евро в марте 2024 года.

Экономика •   •  9612 просмотра
Украина ожидает получить первый платеж из 50 млрд евро дополнительной поддержки от ЕС уже в марте

Минометы, дроны и САУ: Минобороны допустило к эксплуатации более 40 образцов вооружения и военной техники

В январе Министерство обороны разрешило для использования в войске более 40 образцов вооружения и военной техники, включая самоходные артиллерийские системы, минометы, специализированную технику, беспилотные летательные аппараты и боеприпасы к ним украинского и иностранного производства.

Война •   •  8646 просмотра
Минометы, дроны и САУ: Минобороны допустило к эксплуатации более 40 образцов вооружения и военной техники

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Верховная Рада на ближайшем пленарном заседании рассмотрит законопроект №10448 о сохранении репродуктивных клеток защитников государства.

Политика •   •  38573 просмотра
Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Вымогал 5 тыс. долл. США за исключение с воинского учета: под подозрением врач ВВК одного из военно-медицинских центров МО Украины

Врачу военно-медицинского центра в Украине сообщено о подозрении в вымогательстве 5 000 долларов США от военнослужащего за признание его непригодным к военной службе.

Криминал и ЧП •   •  7523 просмотра
Вымогал 5 тыс. долл. США за исключение с воинского учета: под подозрением врач ВВК одного из военно-медицинских центров МО Украины

Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области

Бригада скорой помощи в Херсонской области Украины была атакована российским беспилотником, который повредил их автомобиль, но не ранил врачей.

Война •   •  13670 просмотра
Армия рф с беспилотника атаковала бригаду "скорой" в Херсонской области

В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки

В Днепре правоохранители задержали мужчину, который нанес многочисленные ножевые ранения 11-летней девочке, что привело к ее смерти.

Криминал и ЧП •   •  11310 просмотра
В Днепре задержали мужчину за убийство 11-летней девочки

"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

По словам министра иностранных дел Украины выделение Украине 50 миллиардов евро на 2024-2027 годы, демонстрирует постоянную поддержку Киева. Кроме того, это разрушает заявления об усталости международных партнеров от войны.

Война •   •  15933 просмотра
"Это шаг исторического масштаба": Кулеба отреагировал на решение ЕС о 50 миллиардах евро для Украины

Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки

Фермеры в Брюсселе протестуют возле Европейского парламента, поджигая костры, зажигая фейерверки, бросая яйца и камни, что привело к столкновениям с полицией, которая применила водометы и слезоточивый газ.

Новости Мира •   •  13411 просмотра
Во время протеста в Брюсселе фермеры бросали яйца и камни в Европейский парламент, а также запускали фейерверки