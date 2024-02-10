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росіяни намагаються взяти під контроль шляхи забезпечення на Авдіївському напрямку - Тарнавський

росіяни намагаються взяти під контроль шляхи забезпечення на Авдіївському напрямку - Тарнавський

Київ • УНН

 • 32870 перегляди

Українські військові працюють над утриманням контролю над логістичними маршрутами на Авдіївському напрямку, оскільки російські війська зосередили там обстріли з метою встановлення контролю над лініями постачання.

Окупаційні війська на Авдіївському напрямку намагаються встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення. Про це заявив бригадний генерал та командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, передає УНН.

Деталі

В операційній зоні ОСУВ "Таврія" ворог зараз зосереджує основні зусилля на Авдіївському напрямку. Задум російських агресорів зрозумілий: вони передусім хочуть встановити контроль над логістичними шляхами забезпечення наших підрозділів на північному фланзі

- резюмував Тарнавський. 

За його словами, Сили оборони посилюють  рубіж блокування, виставляють додаткові вогневі позиції та залучають свіжі ефективні сили.

Логістичне постачання продовжує здійснюватися

- підкреслив бригадний генерал.

За словами Тарнавського, загалом в операційній зоні "Таврія" за минулу добу ворог завдав 17 авіаударів, вчинив 57 штурмових дій та 599 артобстрілів.

Доповнення

Він також розповів про втрати росіян на Таврійському напрямку. Зокрема, Сили оборони ліквідували майже 400 сотні окупантів.

Загальні втрати противника минулої доби склали: 361 російських окупантів та 13 одиниць військової техніки, не враховуючи БпЛА. Зокрема, це 2 танки, 1 бойова бронемашина, 1 артсистема, 6 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів. Нейтралізовано або знищено 145 БпЛА різних типів.

- розповів Тарнавський.

Також українські сили оборони знищили 2 склади боєприпасів та нейтралізували або знищили 145 БпЛА різних типів.

На Таврійському ворог намагався атакувати Сили оборони отруйними речовинами близько 10 разів протягом тижня09.02.24, 12:45 • 21971 перегляд

Нагадаємо

Бригадний генерал Олександр Тарнавський заявив, що цього тижня російські війська збільшили кількість атак безпілотників на Таврійському напрямку.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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